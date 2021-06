Badestrände am Bostalsee öffnen ab Samstag

Gute Neuigkeiten für Badefreunde: Die Strandbäder am Bostalsee öffnen ab kommendem Samstag, 5. Juni, wieder ihre Pforten. 2000 Gäste dürfen dann wieder das Strandbad Bosen besuchen, 1000 Badegäste sind für das Strandbad Gonnesweiler zugelassen.

Für den Zugang gilt das Motto «geimpft, getestet, genesen». Besucher müssen also entweder einen zweifachen Impfnachweis vorlegen, einen negativen Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf oder einen Genesenennachweis mit Hinweis auf Symptomfreiheit. Wer keinen Coronatest dabei hat, kann sich in einem der beiden Schnelltestzentren am West- oder Ostufer testen lassen. Außerdem werden über die Luca-App die Kontaktdaten erfasst.

Wegen der Hygienemaßnahmen sind die Innenduschen aktuell nicht in Betrieb, allerdings stehen die Außenduschen zur Verfügung. Auch auf die Badeinseln und Wasserrutschen müssen Besucher dieses Jahr leider verzichten. Der Belegungsstand der Strandbäder kann online unter www.bostalsee.de/ampel abgerufen werden.

(mei/L'essentiel)