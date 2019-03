Gruppe attackiert Luxemburger in Koblenz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach einem handfesten Schlagabtausch am vergangenen Freitag gegen 15.15 Uhr am Hauptbahnhof Koblenz, sucht die Bundespolizeiinspektion Trier nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Bahnsteig 3/4 Nord, beim Halt des IC 2026 von Mainz Hbf nach Koblenz Hbf.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Luxemburger und einer Personengruppe, wurde dieser aus der Gruppe heraus tätlich angegriffen. Den Angreifer stoppte er mit einem Faustschlag ins Gesicht und brach ihm dabei die Nase. Im weiteren Verlauf wurde der junge Mann mehrfach aus der Personengruppe (ca. 10-12 Personen) bespuckt, beleidigt und bedroht. Eine männliche Person aus der Gruppe versetzte ihm schließlich einen Fausthieb gegen seine linke Schläfe.

Die Bundespolizeiinspektion Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu den Tätern oder den Vorfällen machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Trier unter 0049-651 - 43678-0 oder der kostenfreien Service-Nummer 0049-800 - 6 888 000 zu melden.

(L'essentiel)