Trinkwasserversorgung im Saarland ausgefallen

Nach einem Rohrbruch haben die Stadtwerke Saarbrücken einen Ausfall in der Trinkwasserversorgung in Bübingen, Güdingen, Fechingen und Brebach angekündigt. Am Donnerstag habe sich im Bliestal eine Havarie an einer Hauptversorgungsleitung ereignet, teilten die Stadtwerke mit.

Durch diese Leitung beziehe Saarbrücken ebenfalls Trinkwasser. «Die Hochbehälter mit dem Vorrat leeren sich durch den aktuell hohen Wasserverbrauch schneller als üblich», hieß es. Die reguläre Versorgung soll an diesem Freitag wieder gewährleistet sein.

(L'essentiel/dpa)