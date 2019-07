300 Passagiere blieben mit dem Zug stecken

Die Reise war viel länger als geplant für die 300 Reisenden, die an diesem Freitagmorgen gegen 7 Uhr den Zug in Thionville bestiegen, berichtet Le Républicain Lorrain. Gut zwei Stunden lang warteten sie in den Waggons in Woippy darauf, dass ihr Zug endlich wieder fahren konnte.

Gegen kurz nach 7 Uhr kam es am Stellwerk in Woippy zu einem Kupplungsfehler bei einem Güterzug. Infolgedessen konnte der Güterzug nicht mehr vorwärts fahren und blockierte das Hauptgleis. Wir mussten ihm helfen. Die TER und ihre Passagiere waren direkt dahinter. Der Personenzug musste zurück in den Bahnhof fahren.

Züge annuliert

Ein Vertreter der SNCF erklärte der lokalen Zeitung, dass es aufgrund der großen Zahl von Passagieren schwierig gewesen sei, eine alternatives Beförderungsmöglichkeit zu organisieren. Sie blieben daher gut zwei Stunden im Zug sitzen, bevor sie zu ihrem Ziel weiterfahren konnten.

Zwischenzeitlich wurden acht Züge storniert und sechs weitere um eine Stunde verschoben. Für die ausgefallenen Züge wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet und Umleitungen organisiert. Gegen 11 Uhr normalisierte sich der Verkehr wieder.

(jw/L'essentiel)