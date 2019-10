Luxemburger verursacht schweren Unfall

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein 27-jähriger Luxemburger setzte am Freitagmorgen auf der B419 zu einem waghalsigen Überholmanöver an. In dem Moment kam ihm nach ersten Medieninformationen eine 42-jährigen Fahrerin aus dem Kreis Trier-Saarburg entgegen.

Bei dem Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrer schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Schadenshöhe wird auf 30.000 Euro geschätzt.

(L'essentiel)