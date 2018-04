Ehemann verschanzt sich mit Axt und Motorsäge

Ein mit Axt und Motorsäge bewaffneter 38-Jähriger hat sich am späten Mittwochabend im Verlauf eines Streits mit seiner Frau und einem Nachbarn in seinem Wohnhaus verschanzt. Die Polizei rückte nach mehreren Notrufen an und riegelte den Einsatzort ab, wie die Ermittler am Donnerstag berichteten.

Der 15-jährige Sohn der Eheleute hielt sich während des Einsatzes auch im Haus auf. Ein Polizeibeamter, der den Mann kannte, konnte ihn in ein Telefongespräch verwickeln, beruhigen und schließlich zum Verlassen des Hauses bewegen. Der 38-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.

Die 48-jährige Ehefrau erlitt während der Auseinandersetzung mehrere Verletzungen. Weitere Verletzte gab es nicht. Worum es bei dem Streit ging, müsse noch ermittelt werden, teilte die Polizei weiter mit.



(L'essentiel/dpa)