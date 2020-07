Rheinland-​​Pfalz spricht sich gegen Grenzkontrollen aus

#RLP steht in engem Kontakt mit #Luxemburg zur Umsetzung der Eindämmungsmaßnahmen von #COVID19. Europäischer Gedanke ???????? ist in Grenzregionen fest verwurzelt & gelebter Alltag. Wir sehen keinen Grund für Grenzkontrollen zwischen beiden Ländern ???????? ????????. Mehr: https://t.co/MOh27vAwSg — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) July 16, 2020

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat via Twitter mitgeteilt, dass man trotz der steigenden Neuinfektionen keinen Grund für Grenzkontrollen zwischen dem Bundesland und dem Großherzogtum sehe. Man stehe darüberhinaus in engem Kontakt mit Luxemburg, um die Eindämmungsmaßnahmen umzusetzen. Der «europäische Gedanke ist in den Grenzregionen fest verwurzelt & gelebter Alltag», heißt es in dem Tweet.

Die Polizei Trier reagierte auf Twitter erleichtert auf den Tweet mit den Worten «Aufatmen in der Grenzregion». Rheinland-Pfalz hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass es die Sicherheitsmaßnahmen für die Einreise aus dem Großherzogtum deutlich verschärfe.

(L'essentiel)