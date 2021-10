Schwangere stirbt bei Frontalcrash mit Bus

Eine Schwangere ist in der Nacht auf Dienstag nach einem Verkehrsunfall in Völklingen an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die 26-Jährige sei gegen 1.20 Uhr auf der Schaffhauser Straße in Richtung Völklingen unterwegs gewesen und aus bislang unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Völklinger Polizei am Dienstag mitteilt. Dort kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Linienbus.

Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wo sie später verstarb. Das ungeborene Kind der jungen Frau konnte ebenfalls nicht gerettet werden. Der 35-jährige Fahrer des Busses wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Von den acht Businsassen wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ein Gutachter soll nun im Auftrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken die Unfallursache aufklären.

(L'essentiel)