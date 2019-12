Dieb stiehlt Rentner fünf Bienenvölker

Bei einem Einbruch in eine abgelegene Holzhütte zwischen den Beckinger Ortsteilen Reimsbach und Düppenweiler klaute ein unbekannter Täter die Bienenvölker eines Rentners. Wie die Polizei in Merzig am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl im Zeitraum zwischen dem 11. und dem 18. Dezember. Der Täter drang in die Hütte ein und nahm fünf Völker in ihren Bienenkisten mit.

Auch die Imkerwerkzeuge des Hobbyimkers nahm der Täter mit. Die übrigen Bienenkästen fielen der Zerstörungswut des Täters zum Opfer. Die einzige Spur vom Täter ist ein grüner Wollpullover, der am Tatort gefunden wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

(lh/L'essentiel)