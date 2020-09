Auto kracht in Nancy in Terrasse einer Bar

Wsh dinguerie ce qui c’est passé à Nancy pic.twitter.com/rXaNyMxg0A — أيوب (@Abblm) September 9, 2020

Im französischen Nancy hatten die Gäste einer Bar am Mittwochabend einen Schutzengel. Gegen 22.30 Uhr verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzug und krachte geradewegs in die Terrasse der Gaststätte in der Rue Saint-Georges. Nach Angaben der Zeitung L'Est Républicain wurden durch den Vorfall sieben Personen verletzt, sechs davon leicht. Ein Mann wurde zwischen dem Auto und der Hauswand eingeklemmt. Er wurde von den Anwesenden zwar rasch aus seiner Lage befreit, indem sie den Wagen auf die Seite kippten. Er erlitt schwere Verletzungen.

Der Unfallfahrer, ein 18-Jähriger war der Polizei bereits bekannt. Er wurde in Gewahrsam genommen. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, ein terroristischer Hintergrund jedoch schnell ausgeschlossen.

