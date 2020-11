Saarländer schläft mit Kippe ein und wacht im Feuer auf

Anbei der Bericht des Pressesprechers der Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken. Danke Pascal Altmayer . Gepostet von Feuerwehr Sulzbach/Saar Löschbezirk 1 Stadtmitte am Donnerstag, 5. November 2020

Ein Mann ist im saarländischen Sulzbach mit einer brennenden Zigarette im Bett eingeschlafen und hat so einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Der 34-Jährige sei am späten Donnerstagabend erst durch die Flammen wieder wach geworden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte drangen den Angaben zufolge aus einer Wohnung im Erdgeschoss starker Qualm und offene Flammen. Ein Bewohner aus dem ersten Geschoss sowie ein Hund mussten gerettet werden. Alle anderen Bewohner hätten sich aus eigener Kraft retten können.

Bahnverkehr zwei Stunden gesperrt

Der Bewohner der brennenden Wohnung wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Wohnkomplex ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Da sich das Haus in der Nähe von Bahngleisen befindet, sei der Bahnverkehr für die Dauer der rund zweistündigen Löscharbeiten gesperrt worden. Der genaue Schaden sei zunächst unklar, sagte ein Sprecher.

(L'essentiel/dpa)