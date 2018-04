«Nein» zu geplanter Mautstation auf der A31

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die französische A31, die von Tul über Nancy, Metz und Thionville bis zur luxemburgischen Grenze führt ist besonders zu Stoßzeiten überlastet. Besonders der Abschnitt zwischen Thionville und Luxemburg wird Tag für Tag von tausenden Grenzgängern genutzt.

Der Conseil d'Orientation des Infrastructures (IOC) möchte die Autobahn deshalb von zwei auf drei Spuren ausbauen. Philippe Duron, der Präsident des Rates, schreibt in einem Sonderbericht, dass der Ausbau «schnell umgesetzt werden muss». Allerdings sollte diese Arbeit nicht, so empfiehlt das IOC, vom Staat finanziert werden. Die Kosten für die Erweiterungsarbeiten müssten von den Nutzern selbst – durch eine Mautstation – getragen werden.

Petition gegen Mautstaion

Gegen eine solche Péage kämpft nun der Verein «Non au Péage sur l'A31 au Nord-Mosellan». Durch die Mautstation würde den Verkehr auf andere Strecken ausweichen, erklärt der Vorsitzende des Vereins und ehemaliger Bürgermeister von Entrange, Jean-Marie Cridel, in einer Pressemitteilung.

«Die französischen Gemeinden an der Mosel würden stark unter dem Verkehr leiden. Bei einem Unfall oder einer Baustelle auf der Autobahn nutzen die Autofahrer schon heute diese Schleichwege. An einem regulären Tag fahren rund 3000 Autos durch unsere Gemiende. Wenn es auf der Autobahn Probleme gibt, sind es 13.000», so Cridel. Der Verein hat deshalb eine Petition gegen die Mautstation gestartet. Sie wird von den Moselgemeinden unterstützt.

(sw/L'essentiel)