Mann verprügelt Bademeister wegen Chips-​​Verbot

Ein Mann aus dem Raum Ludwigshafen soll in einem Freibad einen Bademeister verprügelt haben, weil ihm dieser untersagt hatte, am Beckenrand Chips zu essen. Anschließend flüchtete der 41-Jährige. Ein verlorenes Handy und sein Autokennzeichen brachten die Ermittler aber auf seine Spur, wie die Polizei in Mannheim am Donnerstag berichtete.

Das 28 Jahre alte Opfer erlitt bei dem Angriff im baden-württembergischen Ketsch am Samstag eine Platzwunde, mehrere blutige Kratzer und Prellungen. Zeugen hatten sich das Auto-Kennzeichen des flüchtenden Mannes notiert. Der Beschuldigte äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

(L'essentiel/dpa)