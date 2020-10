Mainz droht Ausweisung zum Risikogebiet

Die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz steigt weiter. Die Landeshauptstadt Mainz verschärft die Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus. Landesweit stieg die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages um 223.

«Wir sind ganz kurz vor der Warnstufe rot und damit auch kurz davor, als Risikogebiet ausgewiesen zu werden», sagte Landrat Achim Hallerbach (CDU). «Dies muss allen eine Warnung sein und zu umsichtigem Verhalten verpflichten. In der Warnstufe rot drohen deutliche Einschränkungen und ein Reiseverbot.»

« Wenn die Fallzahlen weiter stark steigen, müssen die Maßnahmen noch einmal verschärft werden »

Als Reaktion darauf darf in Mainz zwischen 0 und 6 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden, wie Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Freitag mitteilte. Das Verbot gilt für Restaurants und Kneipen, aber auch für Tankstellen und Kioske. Ab diesem Samstag 0 Uhr dürfen außerdem bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ohne feste Bestuhlung nur noch 75 Personen statt 250 gleichzeitig anwesend sein. Bei Privatveranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstagen sind nur noch 25 statt 75 Personen erlaubt. Bordelle und Prostitutionsbetreibe bleiben geschlossen.

Die Maßnahmen gelten für das Gebiet der Landeshauptstadt und sind zunächst bis Freitag, 23. Oktober, befristet. Ebling schloss eine weitere Verschärfung nicht aus, sollte sich das Virus trotzdem weiter ausbreiten. «Wenn die Fallzahlen weiter stark steigen, müssen die jetzt getroffenen Maßnahmen noch einmal verschärft werden, dies gilt es mit verantwortungsvollem Handeln zu vermeiden. Nur wenn sich alle ein wenig zurücknehmen, können wir einen zweiten Lockdown wie im Frühjahr verhindern.»

Private Feiern und «Party People»

Nach Ansicht des OB sind vor allem private Feiern und «Party People» für die zuletzt stark gestiegenen Fallzahlen verantwortlich. Deshalb zielten die beschlossenen Maßnahmen nun auf diese beiden Bereiche ab, sagte er. «Wir wollen den Nerv treffen, wo wir erkennen, dass wir ein größeres Risiko haben.» Er wisse, dass es sehr viele Bürgerinnen und Bürger gebe, die sich während der Pandemie sehr verantwortungsbewusst verhielten und nun von den Maßnahmen ebenfalls betroffen seien. Dennoch habe die Stadt handeln müssen.

Streng genommen hat die Landeshauptstadt die von ihr ausgerufene Warnstufe Orange noch nicht erreicht, da die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz dafür laut Plan fünf Tage hintereinander über 35 liegen muss. Ebling machte aber deutlich, dass er dies für eine eher akademische Überlegung halte. «Wir haben die Ampel mit der Hand umgelegt», sagte er. Der Alarmplan gibt den Kommunen in diesem Zusammenhang auch Spielraum.

Der Leiter des Gesundheitsamtes bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, Dietmar Hoffmann, erklärte, bisher gebe es noch keine personellen Engpässe bei der Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten. «Wir haben das Personal aufgestockt und werden auch auf freiwillige Landesbeamte zurückgreifen», sagte er.

