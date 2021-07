Vier Tote und bis zu 60 Vermisste in der Eifel

Donnerstag, 15. Juli 2021

Helfer eingeschlossen

In Messerich in der Eifel sollen zwei Helfer des technischen Hilfswerks von den Wassermassen eingeschlossen. Sie seien zu einem Rettungseinsatz unterwegs gewesen, müssten jetzt aber auf dem Dach ihres Autos auf Hilfe warten.

Weil die Strömung der Nims derzeit so stark ist, seien bisher alle Rettungsversuche gescheitert. Es bestehe Lebensgefahr. Das sonst bloß zwei Meter breite Flüsschen ist mittlerweile 200 Meter breit.

Menschen auf Hausdächern

Im Kreis Ahrweiler wurde der Katastrophenfall ausgerufen. «Sehr viele» Menschen harrten laut Polizei auf Hausdächern aus, die Rettungseinsätze liefen auf Hochtouren. Allerdings waren demnach mehrere Orte wegen des Hochwassers von der Außenwelt abgeschnitten. Die Rettungskräfte erreichten laut Polizei nicht alle betroffenen Orte, auch Helikopter waren im Einsatz.

Vier Tote

Im Zusammenhang mit den schweren Unwettern sind im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler in der Eifel mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, wie die Polizei meldet.

Zwei Feuerwehrmänner sterben

Im Einsatz gegen die Auswirkungen der neuesten Unwetter in Deutschland sind zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Heftiger Regen verursachte in vielen Teilen der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie im Saarland Überschwemmungen, Hochwasser und Stromausfälle.

Das Video hier hat mir meine Schwester aus der Voreifel geschickt #Hochwasser #Starkregen pic.twitter.com/ltxjXJWrZf — SHINee is back!!! ️‍ (@Naira_511) July 14, 2021

Starkregen

Am Abend hatten die Behörden im Landkreis Ahrweiler extremen Starkregen gemeldet. Die Feuerwehr Koblenz half zusammen mit dem Technischen Hilfswerk Lahnstein und der Feuerwehr Mainz aus, um 800 Sandsäcke pro Stunde zu füllen. Diese wurden mit sechs Lkw in den Landkreis Ahrweiler gebracht. Es sei mit Sturzfluten und Überflutungen zu rechnen, hieß es. Auf dem Campingplatz Stahlhütte in Dorsel und weiteren Anlagen entlang der Ahr mussten Personen von den Dächern ihrer Campingwagen gerettet werden.

