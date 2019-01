Python in Kühlbox auf Straße ausgesetzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine 1,50 Meter große Python wurde am Dienstagmorgen in Hayange tot aufgefunden. Sie wurde in einer Kühlbox auf einer Straße ausgesetzt. Das berichten französische Medien.

Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um den Besitzer des Tieres ausfindig zu machen.

(L'essentiel)