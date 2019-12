Flüchtlinge türmen von Lkw über Autobahn im Nebel

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwochmorgen auf der A8 von Luxemburg kommend drei Flüchtlinge auf seiner Ladefläche entdeckt. Der Mann hielt sein Gefährt an einer Haltebucht am Pellinger Tunnel an, worauf die blinden Passagiere die Flucht ergriffen. Dabei liefen sie über die A8, wie die Bundespolizeiinspektion Bexbach mitteilte. Das Überqueren der Autobahn bei den vorherrschenden Witterungsbedingungen, Dunkelheit und starkem Nebel bewertete sie als «lebensgefährlich».

Die Bundes- und Landespolizei leiteten sofort mit verstärkten Kräften eine Großfahndung ein. Auch die französische Polizei beteiligte sich an der Fahndung. Eine Stunde später konnte die Bundespolizei schließlich drei Personen auf eine Wiese nahe der A8 feststellen. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich dabei um die Flüchtenden, ein 25-jähriger Sudanese und zwei Eritreerinnen im Alter von 21 und 26 Jahren. Die Bundespolizeiinspektion Bexbach ermittelt wegen der unerlaubten Einreise gegen die drei Personen, der LKW-Fahrer wurde als Zeuge vernommen.

(L'essentiel)