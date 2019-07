Arbeitslosenzahlen verändern sich kaum

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im Juni im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. Insgesamt waren 96.200 Menschen ohne feste Erwerbstätigkeit, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Montag mitteilte. Das waren 270 oder 0,3 Prozent mehr als noch im Mai. Die Arbeitslosenquote – also der Anteil der Erwerbslosen an der Zahl aller dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Menschen – blieb bei unverändert 4,3 Prozent. Vor einem Jahr waren es 4,4 Prozent.

Im Saarland haben sich die Zahlen kaum verändert: Insgesamt waren 32.300 Menschen ohne feste Erwerbstätigkeit. Das entspricht 80 oder 0,2 Prozent weniger als noch im Mai. Die Arbeitslosenquote fiel von 6,1 auf 6,0 Prozent und damit auf den gleichen Stand wie ein Jahr zuvor.

Neben den Arbeitslosen sind auch die Menschen mit Unterbeschäftigung oft in einer schwierigen sozialen Situation. Davon waren im Juni 137.200 Menschen in Rheinland-Pfalz betroffen – 1,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im Saarland waren es 48.400 Menschen, 1,7 Prozent weniger als im Juni 2018. Dazu gehören kurzfristig arbeitsunfähige Menschen, etwa wegen Krankheit, sowie alle, die an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen – etwa zur beruflichen Eingliederung oder zur Weiterbildung.

(L'essentiel/dpa)