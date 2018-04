Farbunfall verursachte erneut Verkehrschaos

Erneut kam es an der Grenze zu Luxemburg zu einem Farb-Unfall. Nach dem Vorfall vergangene auf der A31 in Frankreich, traf es am Montag die E411 in Belgien. Ein Lkw verlor auf der Strecke in Richtung Namur seine komplette Ladung an Farbe.

Die rechte Spur war aufgrund der Reinigungsarbeiten ab 14 Uhr zwischen Arlon und Habay gesperrt. Vor allem die Pendler mussten sich auf eine lange Heimreise einstellen. Gegen 17 Uhr wurden bereits 16 Kilometer Stau gemeldet. Die Straße war gegen 19 Uhr geräumt und der Stau löste sich langsam auf.

(L'essentiel)