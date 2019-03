Mann kommt bei Baumfällarbeiten ums Leben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei Gartenarbeiten kam es im Raum Saarlouis am Samstag gleich zu drei schweren Unfällen. Bei einem Unfall in Rehlingen-Siersburg kam eine Person bei der Fällung eines Baumes auf einem Privatgrundstück ums Leben. Der Baum stürzte auf den Mann, als er gerade mit der Kettensäge den Baum zum stürzen bringen wollte. Für den 65-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort.

In zwei weiteren Fällen im Bereich Wadgassen-Schaffhausen und Schwalbach- Hülzweiler stürzten die arbeitenden Personen bei Rückschnittarbeiten aus einer Höhe von mehreren Metern vom Baum ab und mussten schwer verletzt im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass durch Einhaltung gewisser Sicherheitsvorkehrungen gerade auch im privaten Bereich Unfälle vermieden oder wenigstens die Unfallfolgen abgemildert werden können.

(L'essentiel)