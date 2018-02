Großeinsatz nach Reizgasangriff auf Party

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Fastnachtspartyin in einer Halle der saarländischen Stadt St. Ingbert wurde am Sonntag jäh unterbrochen. Unbekannte hatten dort große Mengen an Reizgas versprüht. Das berichtet Breaking News Saarland. Viele Menschen klagten plötzlich über Übelkeit und Atembeschwerden. Welcher Stoff genau versprüht wurde, konnte ein Sprecher des Roten Kreuzes nicht sagen.

Die Halle, in der sich etwa 500 Gäste befanden, musste geräumt und die Party frühzeitig beendet werden. Vor Ort waren neben den Roten Kreuz auch zahlreiche Rettungskräfte von der Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, Rettungswagen, und Notärzte. Auch die Polizei war angerückt, um die Räumung des Gebäudes zu koordinieren. Dabei wurde sie immer wieder von stark angetrunkenen Gästen gestört.

(sw/L'essentiel)