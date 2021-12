Wer prüft die Homeoffice-​​Tage der Mitarbeiter?

Aufgrund der Corona-Pandemie hat Luxemburg mit seinen Nachbarn (Frankreich, Belgien, Deutschland) die Vereinbarung der Telearbeitstage für Grenzgänger bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. In dieser Zeit werden die Homeoffice-Tage sowohl seitens der Steuerbehörden als auch seitens der Sozialversicherung genauso wie die Arbeitstage in Luxemburg, betrachtet. Ab 2022 hat ein Grenzgänger aus Belgien übrigens das Recht auf 34 Telearbeitstage pro Jahr – genau wie in Frankreich. Grenzgänger aus Deutschland haben weiterhin nur 19 erlaubte Tage. Sollte die Berechnung dieser Tage nach dem Jahresende nicht weiter ausgesetzt werden, müssten sowohl die Grenzgänger als auch ihre Arbeitgeber sich wieder an das entsprechende Gesetz halten.

«Ist ein Mitarbeiter zu mindestens 25 Prozent bei einem oder mehreren Arbeitgebern in einem oder mehreren EU/EWR-Mitgliedsstaat(en), in der Schweiz oder in Großbritannien tätig, so muss dieser, beziehungsweise sein Arbeitgeber, ihn bei der Sozialversicherung des Ansässigkeitsstaats anmelden. Die staatliche Sozial- und Krankenversicherung entscheidet dann, ob der betroffene Arbeitnehmer weiterhin in Luxemburg oder im Ansässigkeitsstaat bei der Sozialversicherung angemeldet sein soll», erklärt ein Sprecher aus dem Ministerium für soziale Sicherheit.

Geteilte Verantwortung

«Im Normalfall (Anm. d. Red.: Außerhalb der Corona-Pandemie) müssen sich sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer an bestimmte Regeln halten», erklärt Jean-Paul Olinger, Direktor des Unternehmerverbands UEL. Die Verantwortung sei geteilt. Der Arbeitgeber sei zwar verpflichtet, den Arbeitnehmer anzumelden, dafür müsse aber der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber informieren, wenn er im Homeoffice arbeitet. Das sei in Großunternehmen nicht immer der Fall.

Wer in Luxemburg als Arbeitgeber das Risiko eingeht, über einen Mitarbeiter falsche Angaben zu machen, mache sich gemäß Art. 445 und 451 des Sozialversicherungsgesetzes strafbar und müsse mit einer Geldstrafe in Höhe von 251 bis 15.000 Euro oder sogar mit einer Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu fünf Jahren rechnen.

(pp/L'essentiel)