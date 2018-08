Auch vier Kugeln können diesen Stier nicht stoppen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der flüchtige Bulle wurde zuletzt in einem Gebüsch bei Bengel gesichtet.

Der entlaufene 700-Kilo-Bulle, der seit zwei Wochen in der Gegend um Wittlich gesucht wird, hielt am Mittwoch die Bundespolizei Trier auf Trab. Das Rind war vor zwei Wochen von einem Schlachthof in Bausendorf entkommen und ist seitdem flüchtig.

Der Bulle wurde gestern nun erstmals wieder gesichtet. Er stand im Gleisbett auf der Strecke zwischen Ürzig und Pünderich und genoss offenbar in aller Ruhe das Wetter. Um dem Stier den Garaus zu machen, wurde die Bahnstrecke gesperrt und der Besitzer des Schlachthofes informiert.

Seit zwei Wochen ist der Riese auf der Flucht

Juristisch betrachtet ist der Inhaber der Schlachterei nämlich zurzeit Besitzer des flüchtigen Stieres. Die Kreisverwaltung Wittlich hatte zuvor bereits entschieden, dass der Bulle durch seinen Besitzer erschossen werden soll. Nach der Sichtung wurde der Schlachthofinhaber also sofort verständigt und mit geladener Waffe zum Ort des Geschehens gebracht.

Doch das letzte Stündlein des Bullen hatte immer noch nicht geschlagen: Insgesamt vier Schüsse wurden auf das Rind abgegeben. Doch auch die Kugeln brachten den scheinbar stark am Leben hängenden Bullen nicht zur Strecke und er konnte sich Richtung Kinderbeuren absetzen.

Der abenteuerlustige Bulle ist also weiterhin auf der Flucht. Heute morgen wurde er zuletzt in einem Gebüsch bei Bengel gesichtet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

(ms/L'essentiel)