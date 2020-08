Zehn Rückkehrer im Saarland positiv getestet

In der ersten Woche nach Eröffnung eines Testzentrums auf dem Saarbrücker Messegelände sind zehn Reiserückkehrer positiv auf Covid-19 getestet worden. Sieben Personen kamen aus dem Kosovo und jeweils eine Person aus Rumänien, der Türkei und Malta, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Saarbrücken mitteilte. Insgesamt habe es seit dem Start des Zentrums am 3. August 1894 Tests auf das Coronavirus gegeben. Am Montag ging laut Ministerium auch ein Testzentrum am Flughafen Saarbrücken in Betrieb.

Seit Samstag gilt in Deutschland eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Welche Länder als Risikogebiete gelten, steht auf einer Liste des Robert Koch-Instituts (RKI). Seit 14. Juli findet sich auch Luxemburg auf dieser Liste. Auch andere Einreisende aus dem Ausland können sich freiwillig und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

(L'essentiel/dpa)