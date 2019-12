Ersthelfer stellen Unfallauto wieder auf die Räder

In Saarbrücken kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall in der Nähe eines Supermarktes in der Mainzerstraße. Wie die Polizei am Montag mitteilte, übersah ein Autofahrer beim Ausparken ein herannahendes Auto. Der Übersehene rammte beim Ausweichen den Ford Ka einer 64-Jährigen und flüchtete anschließend. Der Ford Ka kippte durch den Aufprall um.

Das umgekippte Auto wurde von Passanten wieder aufgerichtet. Die Fahrerin musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie konnte aber nach kurzer Behandlung noch am Freitag entlassen werden. Wer sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrer machen kann wird gebeten, sich bei der Polizei Saarbrücken unter +49 681 9321 233 zu melden.

(L'essentiel)