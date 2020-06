Clio überschlägt sich bei Horrorcrash

[#InterventionPoliceSecours]

Hier, à Woippy un automobiliste inconscient a fait plusieurs tonneaux avec son #véhicule. Comme le #Covid19, l'#insécurité routière est un fléau qu'il faut combattre #ensemble. #Agissons ! Démasquons les criminels de la #route. pic.twitter.com/URAMdzapTw — Police nationale 57 (@PoliceNat57) June 1, 2020

Bei einem Unfall in Woippy in der Nähe von Metz sins am Sonntag gegen 20 Uhr beide Insassen eines Renault Clio schwer verletzt worden. Der betrunkene Fahrer verlor in einem Kreisverkehr die Kontrolle über den Wagen, sodass sich das Auto mehrmals überschlug und schließlich auf dem Dach zum Stehen kam. Das berichtet der Républicain Lorrain.

Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert, der Beifahrer aus dem Wrack befreit werden. Beide wurden sofort ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu, der Beifahrer liegt derzeit auf der Intensivstation.

(L'essentiel)