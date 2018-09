Baustelle macht es Pendlern monatelang schwer

Artikel per Mail weiterempfehlen

In den kommenden Monaten wird der Verkehr auf der belgischen E411/E25 an der Luxemburger Grenze durch eine Großbaustelle erheblich gestört. Die belgischen Pendler müssen ab dem 10. September viel Geduld mitbringen. Wie das wallonische Straßenbauamt Sofico mitteilt, wird der Belag der Autobahn auf einer Länge von elf Kilometern zwischen Arlon und Sterpenich erneuert. Von den Arbeiten sind auch die Auf- und Abfahrten sowie die Parkplätze Hondelange und Sterpenich betroffen.

Während der gesamten Bauzeit wird nur eine Fahrspur in beide Richtungen offen sein. Die Geschwindigkeit wird an der Stelle auf Tempo 90 reduziert. Die Strecke wird täglich von etwa 40.000 Fahrzeugen genutzt, darunter rund 10.000 Lkw. Die Baustelle soll ein Budget in Höhe von 12 Millionen Euro verschlingen. Die Arbeiten werden spätestens im Frühjahr 2019 abgeschlossen sein.

Da auch an der Bahnstrecke zwischen Arlon und Luxemburg gearbeitet wird, dürfte es zu weiteren Problemen kommen. Ersatzbusse dürften den Stau auf der Autobahn zusätzlich vergrößern.

(sw/L'essentiel)