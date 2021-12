Luxemburger entgeht Haftstrafe für 1400 Euro

Vom Regen in die Traufe: Kaum hat ein Luxemburger eine drohende Haftstrafe abgewendet, erwartet ihn bereits das nächste Verfahren. Bei einer Personenkontrolle in Trier griff die Bundespolizei nach eigenen Angaben einen Luxemburger auf, der wegen Trunkenheit im Verkehr per Haftbefehl gesucht wurde.

Der 32-Jährige konnte die gegen ihn verhängte Geldstrafe von 1400 Euro zwar vor Ort bezahlen und so eine Haftstrafe von 25 Tagen abwenden. Da bei der Durchsuchung des Mannes allerdings eine geringe Menge Marihuana gefunden wurde, muss er sich nun einem neuerlichen Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz stellen.

(L'essentiel)