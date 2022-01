Saarbrücken will flächendeckendes Tempo 30

Per Modellversuch will Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) in mehr Straßen im Zentrum Dreißigerzonen einführen. «In den Bereichen der Saarbrücker City mit einem hohen Anteil an Fußgängerinnen und Fußgängern [...] wollen wir flächendeckend die Verkehrssicherheit erhöhen, die Lärmbelastung verringern und damit die Aufenthaltsqualität für alle Menschen in der Innenstadt merklich steigern», so Conradt in einer Pressemitteilung am heutigen Dienstag.

Dazu sollen bestehende Tempo-30-Abschnitte mit 14 weiteren Straßen kombiniert werden, in denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit herabgesetzt werden soll. So soll eine «flächendeckende und nachvollziehbare verkehrsberuhigte Zone» geschaffen werden. Aufgrund der bereits bestehenden Ampelanlagen erwarte man keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr, heißt es weiter, dafür könne die Maßnahme jedoch den Schadstoffgehalt der Luft verringern. «Die Lebensqualität wird in Saarbrücken weiter steigen», so die Prognose des Oberbürgermeisters.

Der Vorstoß ist Teil der Initiative «Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten» des Deutschen Städtetages, der die Hauptstadt des Saarlandes angehört. Noch muss Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) das Vorhaben Uwe Conradts genehmigen. Die Initiative fordert für die Zukunft, die Gesetzlage so zu ändern, dass Gemeinden selbst Dreißigerzonen in Hauptverkehrsstraßen festlegen können.

(mei/L'essentiel)