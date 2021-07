SpaceX-​​Technologie hilft in der Großregion

Starlink war bisher vor allem in den Medien, wenn es um mysteriöse Lichterketten am Abendhimmel ging, die schlecht informierte Erdlinge schnell für eine Alien-Invasion hielten. Tatsächlich verbergen sich hintern den Lichterketten aber Satelliten, die Elon Musks Weltraum-Firma SpaceX in den eigenen Raketen zu tausenden ins All schießt, um erdumspannenden Internet-Empfang über Satellit möglich zu machen. Am Ende soll die Zahl sich bei 42.000 einpendeln, derzeit sind es etwa 1500.

Was bisher vor allem in der Tech-Szene ausprobiert wurde, kommt nun im Hochwasser-Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz zum Einsatz. Wie das Lagezentrum für Hochwasser in Rheinland-Pfalz auf Facebook mitteilte, wurden zwölf Starlink-Satellitenschüsseln im Katastrophengebiet aufgestellt, damit Betroffene sich kostenlos im Internet einwählen können. Die Zahl soll zeitnah auf 35 erweitert werden.

Zuvor hatte bereits Elon Musks Automarke Tesla ihre Marken-eigenen Ladesäulen im Katastrophengebiet in Deutschland, Belgien und den Niederlanden kostenlos geschaltet, um betroffene Tesla-Fahrer zu unterstützten.

(dm/L'essentiel)