Junge wird von Auto angefahren und rennt weg

Ein Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr am Mecklenburgring in Saarbrücken ein Kind erfasst, das auf Höhe der Bushaltestelle die Straße überqueren wollte. Als sie nach dem Jungen sehen wollte, lief dieser bereits davon und war nicht mehr aufzufinden.

Wie die Polizei in Saarbrücken am Freitag mitteilt, sei der Junge unmittelbar vor einem haltenden Bus auf die Straße gelaufen, sodass die Autofahrerin trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht rechtzeitig zum Stehen kam und ihn erfasste. Als die 22-Jährige nach ihm sehen wollte, war er offenbar nicht mehr aufzufinden.

Ob der Junge verletzt wurde, ist bislang unklar. Nach Polizeiangaben ist der Junge etwa sechs bis acht Jahre alt, hat dunkle Haare und trug eine blaue Weste.

(L'essentiel)