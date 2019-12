Ein X-​​Wing-​​Fighter landet nahe Luxemburg

«Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis...» trifft es diesmal nicht so ganz, denn die «Krieg der Sterne»-Saga machte am Montag offensichtlich Halt im belgischen Arlon. Dort wurde ein X-Wing-Fighter mitten in der Stadt gesichtet.

Das imposante Kampf-Raumschiff landete im Stadtzentrum am Ciné-Espace anlässlich des Kinostarts des neuen «Star Wars: the Rise of Skywalker». Die Anreise erfolgte aber nicht in Form abenteuerlicher Flugmanöver, sondern auf dem Anhänger eines Lkws.

Die Stadt Arlon hat beschlossen, ihr Kino zum 15-jährigen Bestehen zu unterstützen, indem sie diesen 12 Meter langen, 11 Meter breiten und drei Tonnen schweren X-Wing-Fighter installieren ließ. Ein ähnliches Modell war bereits im Oktober 2019 auf der Seite des Esch-Belval Technoports zu sehen.

(L'essentiel)