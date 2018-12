Feuer in Trierer Flüchtlingsheim

Die Trierer Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft aufbrechen. In der Jägerkaserne in der Eurener Straße war in einem Zimmer in der oberen Etage ein Feuer ausgebrochen. Mitarbeiter konnten den Brand eindämmen, bis die Feuerwehr vor Ort war.

Der Rauch zog über das gesamte Dachgeschoss, die Feuerwehr musste mit Atemschutz zu Werke gehen. Die Einwohner konnten evakuiert werden, verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in dem Zimmer, in dem es gebrannt hatte. Aufgrund des Einsatzes kam es zu erheblichen Behinderungen im Verkehr

Wie es zu dem Feuer kam ist derzeit noch unklar.

(L'essentiel)