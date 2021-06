Polizei stoppt nackte Radfahrer an der Saar

Die Polizei in Saarbrücken hat am Mittwochnachmittag neun Personen aufgehalten, die nackt auf ihren Fahrrädern an der Saar am Heizkraftwerk unterwegs waren. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt, meldete ein Zeuge gegen 17.15 Uhr die Nudisten.

Demnach trafen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt vier männlichen und fünf weiblichen Personen auf ihren Rädern in Höhe der St. Arnualer Brücke an. Fünf der Personen seien völlig nackt, alle anderen, bis auf eine Person, nur spärlich bekleidet gewesen.

Nachdem sich die Betroffenen etwas angezogen hatten, durfte die Gruppe weiterradeln. Ein Ordnungswidrigkeits-Verfahren sei eingeleitet worden.

(L'essentiel)