Saarländische Polizei fasst «Wiederholungstäter»

Der Polizei im saarländischen Sulzbach ist am Mittwoch gegen 17.15 Uhr ein herrenlosen Hund gemeldet worden. Das «zahme und verspielte Tier», wie die Polizei schreibt, war einem Mädchen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Quierschied zugelaufen.

Der Hund trug zwar ein grünes Halsband,allerdings befanden sich an diesem keine Angaben zu den Besitzern. Schließlich erinnerte sich ein Polizist aber an den Hund: Er war bereits im Frühjahr 2018 von Zuhause ausgebüxt und wurde an der gleichen Stelle gefunden. Nun konnte «Sammy» rasch zurück gebracht werden.

(L'essentiel)