Saarland will in Zwei-​​Wochen-​​Rhythmus lockern

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat vor der Gefahr einer erneuten Ausbreitung des Coronavirus gewarnt. «Wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht auf der sicheren Seite», sagte er am Mittwoch im Landtag in Saarbrücken. Zugleich kündigte er «selbstverständlich weitere Öffnungsschritte voraussichtlich im Zwei-Wochen-Rhythmus» für den Fall einer gleichbleibende Infektionslage in den kommenden Wochen an.

Hans verwies darauf, dass die sehr viel ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus sich ausbreite und beispielsweise in Luxemburg bereits in mehr als 16 Prozent der untersuchten Proben aufgetaucht sei. «Die Pandemie ist trotz der positiven Entwicklung in den letzten Wochen längst noch nicht überwunden», sagte der Ministerpräsident. Ein Drittel der Menschen im Saarland habe mittlerweile den kompletten Impfschutz, 50 Prozent hätten die Erstimpfung. «Der Rest bildet aber immer noch eine hinreichend kritische Masse, in der sich das Virus jederzeit wieder vermehrt ausbreiten kann.»

Falls die Pandemie zurückkehren sollte, werde «das Saarland-Modell als Steuerungsmodell wohl noch eine gute Zeit lang gefragt sein». Dieses seit dem 6. April laufende Modell, das auf Öffnungen auf der Basis von Schnelltests setzt, habe entgegen manch anderslautender Vorhersagen funktioniert, sagte Hans. «Es hat das Infektionsgeschehen zurückgeführt und mehr Freiheitsrechte zugelassen.» Daher gelte auch für den Fall einer erneuten Pandemiewelle weiterhin der Grundsatz des Saarlandmodells: «Wir werden weiter viel testen, Infektionsketten unterbrechen und auch möglichst viel offenhalten.»

Wir sind noch nicht durch. Das #Saarlandmodell wird als Steuerungsmodell noch gefragt sein. Wir werden es bei erneuter Pandemiewelle weiter anwenden. Viel testen, Infektionsketten unterbrechen und möglichst viel offen halten. Das stärkt auch die Akzeptanz. — Tobias Hans (@tobiashans) June 16, 2021

