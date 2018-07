Vier Luxemburger randalieren in Saarbrücken

Vier Luxemburger Männer zwischen 20 und 22 Jahren sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Disco in Saarbrücken unangenehm aufgefallen. Deshalb hat sie das Sicherheitspersonal vor die Tür gesetzt. Doch auch draußen gaben die übermütigen jungen Männer keine Ruhe und kündigten an, auf das Personal warten zu wollen – offensichtlich, um sich für den Rauswurf zu rächen.

Die Türsteher machten abermals kurzen Prozess und verständigten die Polizei. Zunächst konnten die vier Raufbolde zwar fliehen, sie wurden jedoch nach kurzer Suche gegen 5 Uhr morgens durch die Beamten festgenommen. Diese stellten bei der Überprüfung fest, dass das Quartett kurz vor dem Discobesuch an einer gefährlichen Körperverletzung in der Saarbrücker Innenstadt beteiligt waren. Dabei wurde ein 20-jähriger Saarländer verletzt.

Die vier Tatverdächtigen wurden mit aufs Revier genommen und verhört, danach konnten sie wieder gehen. Auf sie wartet jetzt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

(dix/L’essentiel)