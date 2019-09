Mann fährt mit 2 Promille selbst zur Polizei

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Autofahrer ist mit knapp zwei Promille Alkohol intus zur Polizei gefahren. Der 41-Jährige habe seinen Führerschein sofort abgeben müssen, teilte die Polizei am Freitag mit. Er hatte wenige Stunden zuvor am Donnerstag in Speyer im vorbeifahren die geöffnete Tür eines parkenden Wagens gerammt und war geflüchtet. Der andere Autofahrer notierte sich das Kennzeichen und rief die Polizei.

Unaufgefordert kam der volltrunkene 41-Jährige später mit seinem Unfallwagen zur Polizei und meinte, er sei Opfer einer Unfallflucht geworden und wolle dies anzeigen. Dieser «rabenschwarze» Donnerstag wie die Polizisten es ausdrückten hat für den Fahrer gravierende Folgen. Die Polizei leitete wegen gleich drei Vergehen ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Neben der Unfallflucht und der Trunkenheitsfahrt wird gegen den Mann nun wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt.

(L'essentiel/dpa)