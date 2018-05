Wanderer (18) stürzt betrunken vom Felsen

Ein 18-jähriger Mann ist am Dienstag beim Klettern an einem Felsen im Naturpark Saar-Hunsrück rund sechs Meter abgestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen.

Wie der Trierische Volksfreund berichtet, hatte der junge Mann gemeinsam mit Freunden an einer feucht-fröhlichen Wanderung zum 1. Mai teilgenommen. Die Gruppe soll dabei auch dem Alkohol zugesprochen haben. Der offenbar betrunkene 18-Jährige beschloss spontan auf den Fleschfelsen in Schillingen zu klettern. Dabei verlor er jedoch den Halt und stürzte aus rund sechs Metern in die Tiefe. Seine Begleiter fanden den jungen Mann kurze Zeit später hilflos und stark blutend in einem schwer zugänglichen Waldstück liegen.

Laut Volksfreund hatte der 18-Jährige noch Glück im Unglück: Er erlitt bei dem Sturz «nur» eine Platzwunde sowie Prellungen. Nach der Erstversorgung wurde mit einem Hubschrauber der Luxembourg Air Rescue ins Krankenhaus nach Trier gebracht. Vor Ort waren zahlreiche Feuerwehr-Helfer sowie Höhenretter aus der Region im Einsatz.

