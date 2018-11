Die größte Jugendherberge steht in Trier

Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland rechnen in diesem Jahr mit einem Übernachtungsrekord. 2018 werde «das beste Jahr in ihrer Geschichte», sagte Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Jugendherbergen in beiden Ländern, der Deutschen Presse-Agentur. Bis Ende des Jahres werde die Zahl der Übernachtungen voraussichtlich auf rund 1.037.000 steigen – das wären 35.000 mehr als im Jahr zuvor. Auch bei der Zahl der Gäste erwarten die Jugendherbergen mit rund 483.000 einen Rekord nach fast 471.000 im Jahr zuvor.

Der Übernachtungszuwachs betreffe alle Gästegruppen, «sowohl bei Familien, Klassenfahrten und Freizeitgruppen», sagte der Verbandschef. Wesentlich für den Anstieg sei die Modernisierung vieler Jugendherbergen. So wurden im Frühling zwei modernisierte Unterkünfte – in der Westpfalz und in Trier – wiedereröffnet.

Mit 370 Betten die größte im Land

Das Haus in Trier ist mit 370 Betten die größte Jugendherberge im Land. Ihre Modernisierung und Erweiterung kostete mehr als fünf Millionen Euro. Die Investition habe sich gelohnt, sagte Herbergsleiter Arthur Koenen. Von den rund 160.000 Besuchern der Karl-Marx-Ausstellungen habe seine Jugendherberge zwar nicht profitiert. Trotzdem laufe es gut: «Unsere Auslastung liegt weit über 80 Prozent.» Vor allem Schulklassen kämen, in der Regel müssten sie zwei Jahre im Voraus reservieren. «Auch das nächste Jahr ist schon fast ausgebucht.»

Zu den vielbesuchten Jugendherbergen gehört auch die Burg Stahleck in Bacharach. Das Gemäuer aus dem zwölften Jahrhundert sei beliebt bei Schulklassen und habe viele Stammgäste, sagte eine Sprecherin der Herberge. So gebe es eine Gruppe von 300 Gästen, die jedes Jahr auf die Burg komme, um die Romanreihe und TV-Serie «Game of Thrones» nachzuspielen.

Der Chef des Verbands der Jugendherbergen erwartet, dass die Erwartungshaltung der Gäste in den nächsten Jahren weiter steigt. Service, Qualität und Modernität müssten dem gerecht werden, sagte Geditz. Im kommenden Jahr sollen deswegen die Jugendherbergen in Worms und Pirmasens modernisiert werden.

(L'essentiel/dpa)