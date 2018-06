«Einbrecher» wollen ihre Omi nicht wecken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie wollten zu später Stunde die schlafende Oma nicht stören und kletterten einfach über das Hoftor: Mit dieser Aktion lösten zwei junge Männer in Kirchheimbolanden in der Nacht zu Samstag einen größeren Polizeieinsatz aus. Denn während die Oma friedlich schlief, hatte eine aufmerksame Nachbarin die Polizei gerufen, weil sie Einbrecher vermutete, berichtete ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Die Polizei sei daraufhin mit «starkem Kräfte-Einsatz» angerückt und habe das Anwesen umstellt. Erst da entpuppten sich die angeblichen Einbrecher als rücksichtsvolle Enkel ohne Schlüssel, die ihre Oma nicht wecken wollten.

(L'essentiel/dpa)