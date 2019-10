Bahnhof Longwy wird optimiert und verschönert

Das im März 2018 zwischen Frankreich und Luxemburg unterzeichnete Kooperationsabkommen trägt langsam Früchte. Eines der am weitesten fortgeschrittenen Projekte befindet sich in Longwy, von wo aus französische Grenzbewohner Ende 2020 von einem neuen Park and Ride-Parkhaus (P+R) am Bahnhof mit 600 Stellplätzen profitieren können. Auch der Bereich um den Bahnhof ist Teil der neuen «Strategie» und wird in den kommenden Monaten verändert.

Heute ist der Bereich gerade zu Stoßzeiten «ein unkontrollierbares Durcheinander», wie Jean-Marc Fournel, Bürgermeister von Longwy, erklärt. Jeden Monat werden vom Bahnhof aus 25.000 Fahrten nach Luxemburg unternommen und die Zahl der Nutzer ist in zehn Jahren um acht Prozent gestiegen. Das Entwicklungsprojekt sei daher «essentiell», betont der Bürgermeister. Neben dem Parkhaus werden ein multimodaler Hub sowie ein neuer Platz und ein neuer Zugang zum Bahnhof geschaffen. Das gesamte Gelände im Herzen der Stadt wird optimiert und verschönert.

Keine «Schlafstadt» mehr

Am Dienstagmorgen waren sowohl der Präsident der Region Grand Est, Jean Rottner, als auch ein Berater des luxemburgischen Ministeriums von François Bausch in Longwy anwesend, um den Fortschritt des 4,4 Millionen Euro teuren Projekts zu begutachten. Die Hälfte der Kosten wird durch das Großherzogtum, der Rest durch die Stadt Longwy, die Communauté d'agglomérations und die Region Grand Est abgedeckt. «Dies ist ein gutes Beispiel dafür, was wir in Bezug auf die gemeinsame Entwicklung wollen», sagte Christian Aries, Präsident des Ballungsraums Longwy, in dem 13.000 Grenzbewohner leben.

Das zukünftige P+R wird für die Grenzbewohner kostenlos zugänglich sein. Damit soll der Zugang zum bestehenden Zug- und Busnetz nach Luxemburg erleichtert werden, aber auch Fahrgemeinschaften gefördert werden. Das Mobilitätsprojekt soll Longwy aber auch wirtschaftlich und kulturell nach vorne bringen, so dass die Stadt keine reine «Schlafstadt» mehr ist. «Dies ist ein grenzüberschreitender Ansatz, der weit über den Bau eines einfachen Parkhauses hinausgeht», zeigte sich Jean Rottner zufrieden.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)