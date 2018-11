Frau stürzt mit ihrem Auto von Brücke

Eine 34-Jährige ist mit ihrem Auto von einer Brücke in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die Frau habe am Donnerstagabend, nach 22 Uhr, auf einer Straßenüberführung in Richtung Birkenfeld fahren wollen, teilte die Polizei mit. Laut Medien handelte es sich dabei um eine Überführung der Bundesstraße 41, in Höhe der Bahnhofsstraße.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie aber mit ihrem Wagen von der Brückenfahrbahn ab, durchbrach das Geländer und stürzte etwa vier bis fünf Meter tief in eine Böschung. Das Auto kam in unwegsamen Gelände auf und blieb auf der Seite liegen, weswegen sich die Rettung schwierig gestaltete. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel/dpa)