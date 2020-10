Zoo von Amnéville bekommt seltenen Nachwuchs

Im lothringischen Zoo von Amnéville ist ein seltenes Giraffenjunges zur Welt gekommen. «Eine Babygiraffe, das ist eine Premiere für uns! Zwar hat der Tierpark in den letzten 30 Jahren unzählige Geburten erlebt, aber ein ‹Erstes Mal› ist immer bewegend» erklärt Thomas Grangeat, pädagogischer Leiter des Zoos von Amnéville. Das Giraffenbaby gehört zur seltenen Art der Rothschildgiraffen.

Zur Freude des Betreuerteams sei das Tier bereits am toben, heißt es in einer Mitteilung des Zoos. Das kleine Weibchen habe nur zwei Stunden gebraucht, um sich auf die Beine zu stellen und die Muttermilch zu saugen. Mit einem aktuellen Gewicht von 57 Kilogramm auf 1,75 Meter sollte es mit etwa sieben Jahren das Erwachsenenalter erreichen. Dann wird es ungefähr fünf Meter groß sein.

Die Unterart der Rothschildgiraffe hat weniger als 1.600 Vertreter in freier Wildbahn in Kenia und Uganda – Die Giraffe wird als gefährdet eingestuft. In den letzten 30 Jahren ist ihr Bestand weltweit um 40 Prozent auf unter 100.000 zurückgegangen. «Der Schutz bedrohter Arten ist unser Daseinszweck», sagt Anne Yannic, Präsidentin des lothringischen Wildparks.

(L'essentiel)