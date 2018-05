Mann verprügelt seine schwangere Ehefrau

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Pirmasens mussten Polizeibeamte am gestrigen Sonntag gegen 13 Uhr zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt ausrücken. Im Zuge eines Ehestreits hat sich ein Mann an seiner hochschwangeren Ehefrau vergriffen und ihr mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Die Polizeibeamten sorgte dafür, dass die Frau ungestört ihre Sachen packen und zu einer Freundin fahren konnte. Der Schläger selbst wurde verhaftet, gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

(L'essentiel)