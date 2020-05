Luftverkehr in der Region soll bald wieder anlaufen

Am Freitag hat Luxair den Start ihres Linienverkehrs um zwei Tage vom 30. Mai auf den 1. Juni geschoben. Damit rückt auch der Neustart des Passagierverkehrs am Findel wieder in greifbare Nähe. Der Reiseanbieter Luxairtours soll wenig später, am 13. Juni, nachziehen.

Aber nicht nur die luxemburgische Airline, sondern auch die Low Cost-Konkurrenz aus Irland steht in den Startlöchern. Ryanair peilt den 1. Juli als Datum für einen noch eingeschränkten, aber dennoch schon stark ausgebauten Flugplan an.

Rund 1000 Ryanair-Flüge sollen dann täglich abheben und «damit 90 Prozent des Streckennetzes aus der Zeit vor der Covid-19-Krise» wiederherstellen, wie aus einer Pressemitteilung der Iren hervorgeht. Auch der Findel und der Hunsrück-Flughafen Hahn gehören zu den ausgewählten Airports des Neustarts.

(dm/L'essentiel)