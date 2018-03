«Unser Sicherheitssystem hat gut funktioniert»

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Die Aktion von Greenpeace rief ein großes mediales Echo hervor, zeigte aber in keinster Weise, wie anfällig unsere Einrichtung ist», erklärte Thierry Rosso, der Direktor des französischen Kernkraftwerks Cattenom. Von der Greenpeace-Aktion, bei der im Oktober und November mehrere Aktivisten auf das Gelände des Kernkraftwerks vorgedrungen waren und in der Nähe des Abklingbeckens ein Feuerwerk entzündet hatte, zeigte er sich wenig beeindruckt: «Unser Sicherheitssystem funktionierte gut», sagte Rosso und ergänzte: «Wenn sich jemand bösen Absichten unter die militanten Mitglieder von Greenpeace mischte, und eine Waffe zöge, müssten wir reagieren und die Bedrohung beseitigen.»

Weiter berichtete Rosso, dass weiterhin in die Sicherheit der Anlage in Lothringen investiert würde. Die erste der drei Umzäunungen des Kraftwerks, werde mit einem neuen Melder ausgestattet, um im Falle eines unbefugten Eindringens schneller Alarm auslösen zu können.

52 sicherheitsrelevante Ereignisse

Neben Sicherheitsfragen stellte der Direktor die Produktionsergebnisse der Anlage für das vergangene Jahr vor. Der Standort lieferte 2017 rund 36,73 Milliarden Kilowattstunden Strom. Das entspreche «rund 80 Prozent des Verbrauchs der Region Grand Est.» 32 neue Mitarbeiter seien darüber hinaus eingestellt worden, die meisten davon aus dem Département Moselle. Damit beschäftigte die Betreibergesellschaft EDF 1.360 Mitarbeiter und 750 fest angestellte Dienstleister. Außerdem zahlte Cattenom 104 Millionen Euro an Steuern und Abgaben und investierte 93 Millionen Euro in Wartungsarbeiten.

Die Anlage wurde im abgelaufenen Jahr 25 Inspektionen durch die Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) unterzogen, sieben davon waren nicht angekündigt – «eine normale Zahl für ein Jahr, in dem keine Zehn-Jahres-Inspektion ansteht», sagt Rosso. 52 sicherheitsrelevante Ereignisse wurden der ASN gemeldet, davon seien 48 «ohne Folgen für die nukleare Sicherheit» geblieben.

Das Jahr 2018 steht in Cattenom im Zeichen des mehrjährigen Projekts, das die Lebensdauer der Anlage über 40 Jahre hinaus verlängern soll. Für den Block 2 steht ab Mai der Zehn-Jahres-Check an. Dann entscheiden die ASN, ob der Reaktor weiter in Betrieb bleiben darf.

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)