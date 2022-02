Bahn kündigt 650 Millionen Euro Investition an

Die Deutsche Bahn (DB) investiert im Jahr 2022 rund 650 Millionen Euro in ihre Infrastruktur in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Mit dieser Summe sollen rund 100 Kilometer Gleise, 115 Weichen und elf Brücken in den Ländern erneuert werden, wie die Bahn am Freitag in Frankfurt am Main mitteilte. Arbeiten an 75 Haltepunkten und Bahnhöfen, unter anderem in Heidesheim, Linz und Kirn, seien ebenfalls vorgesehen. Zudem will die DB das Personal weiter aufstocken. Rund 130 zusätzliche Ingenieure und Fachkräfte würden in diesem Jahr eingestellt.

Zu den Schwerpunkten gehört laut DB der Ausbau und die Schaffung von Infrastrukturen. Dafür plant das Unternehmen unter anderem die Wiederaufnahme der Weststrecke Trier, die einen Nahverkehr entlang der Mosel ermöglichen soll. In den flutgeschädigten Regionen an Ahr und Eifel will die DB Bahnabschnitte wieder befahrbar machen.

(L'essentiel/dpa)