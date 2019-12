Flyone fliegt 2020 vom Hahn zur Republik Moldau

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wir freuen uns, die Fluggesellschaft FLYONE als neuen Kunden am Flughafen begrüßen zu dürfen. Ab April 2020 gibt es zwei wöchentliche Flüge nach Chisinau (Moldawien). Ab Juli 2020 wird das Ziel 3 x pro Woche angeflogen.

Tickets sind bereits unter https://t.co/Ne2tNxX6F6 buchbar. pic.twitter.com/4gkhgwDa42 — Hahn Airport (@hahnairport) December 18, 2019

Touristen und Geschäftsleute können 2020 vom Hunsrück-Flughafen Hahn zur Republik Moldau starten. Vom 6. April an fliegt die Airline Flyone von hier direkt zur Hauptstadt Chișinău. Zunächst gibt es zwei Direktflüge pro Woche, von Juli an drei, wie die moldawische Fluggesellschaft und der Airport Hahn mitteilten.

Christoph Goetzmann, Mitglied der Hahn-Geschäftsführung, erklärte am Donnerstag: «Wir sehen der Verbindung mit großer Freude und Erwartung entgegen.» Flyone wurde nach eigenen Angaben 2016 in der einstigen Sowjetrepublik gegründet und bietet mit der neuen Route dann zwölf Strecken an. Der Flughafen Hahn gehört zu 82,5 Prozent dem chinesischen Mischkonzern HNA und zu 17,5 Prozent dem Land Hessen.

(L'essentiel/dpa)