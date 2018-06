Hans soll Kramp-​​Karrenbauer ablösen

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer wird sich im Herbst vom Landesvorsitz der Saar-CDU zurückziehen. Als ihren Nachfolger will die 55-Jährige Ministerpräsident Tobias Hans vorschlagen, wie die Saar-CDU am Freitag mitteilte. Der Stabwechsel ist für den Parteitag am 19. Oktober in Neunkirchen geplant. Die 55-jährige Kramp-Karrenbauer führt den christdemokratischen Landesverband seit 2011 an. Es habe sich bewährt, dass der Parteivorsitz und das Amt des Ministerpräsidenten in einer Hand seien, sagte sie. «Das war bei mir wie auch bei meinem Vorgänger Peter Müller so, und das soll auch bei Tobias Hans so sein.»

Der 40-jährige Hans war ihr bereits im Amt des Regierungschefs gefolgt. «Ich bin mir sicher, dass Tobias Hans seinen Weg gehen und das Saarland und unsere Partei weiter nach vorne bringen wird», sagte Kramp-Karrenbauer. Sie werde ihrem Landesverband auch künftig ganz besonders verbunden blieben. Nach Angaben eines Parteisprechers ist nicht geplant, dass Kramp-Karrenbauer im Herbst einen anderen Posten im Vorstand der Landespartei übernimmt.

Im Februar war die 55-Jährige zur Generalsekretärin der Bundespartei gewählt worden. Sie war von 2011 bis Anfang dieses Jahres Ministerpräsidentin im Saarland, zuletzt an der Spitze einer Koalition mit der SPD. Der neue Regierungschef Hans war vorher CDU-Fraktionsvorsitzender im Saar-Landtag und ist mit 40 Jahren der aktuell jüngste Ministerpräsident in Deutschland.

(L'essentiel/dpa)